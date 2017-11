VIDEO: En zo zien de nieuwe politieauto's eruit

TIEL - De Nederlandse politie krijgt nieuwe auto's en busjes en die werden donderdag gepresenteerd. Marco de Vos uit het Rivierengebied is één van de agenten die de nieuwe auto al mocht uitproberen als testrijder.

De politie krijgt vier nieuwe voertuigen, die de komende jaren de verouderde auto's gaan vervangen. De Vos was testrijder voor alle nieuwe auto's, waaronder de Mercedes Vito, en is enthousiast.

'De bus heeft achterin meer ruimte gekregen doordat de elektronica is weggewerkt in de auto zelf', zegt de agent. 'Doordat de bus wat lager is, is de instap wat makkelijker. En we kunnen nu gewoon goed instappen en zitten met portofoon en wapen.'

De politie introduceerde de auto's op Facebook, met als special guest Bumper, politiehond in opleiding.

In totaal gaan bijna 6500 nieuwe politieauto's de weg op, waarmee de politiemensen en -honden sneller, makkelijker en beter hun werk kunnen doen.