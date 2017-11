Jongens gepakt na vierde spoorblokkade in korte tijd

VELP - Twee minderjarige jongens zijn woensdag op heterdaad betrapt toen ze hout en metaal bij de spoorwegovergang bij Biljoen in Velp wilden neerleggen. Medewerkers van ProRail stonden al meerdere avonden te posten na eerdere incidenten op het spoor.

Toen er woensdagavond een trein kwam aanrijden liepen de jongens de spoorwegovergang op en legden een stuk metaal en een stuk hout op het spoor. De jongens zijn gelijk staande gehouden en overgedragen aan de politie.

Vierde keer in korte tijd

Het was het vierde incident in korte tijd. Dinsdag moest een machinist de trein stoppen en ontdekte een balk van ongeveer drie meter op het spoor. Maandagavond lag er een ijzeren voorwerp op het spoor. De trein kon toen zonder problemen verder rijden. Eerder deze maand was het ook al raak, toen lagen er meerdere stenen bij de spoorwegovergang.

Of de jongens ook verantwoordelijk zijn voor de eerdere incidenten is niet bekend.