Iedereen is drugsoverlast in Nijmeegse centrum zat: 'Je voelt de onrust en de spanning'

NIJMEGEN - 'We zijn in dit gebied meldmoe. Moe van het bellen met de politie, moe van het melden in app-groepen en moe van het negatief praten over dit stukje centrum.' Voorzitter Tom Huntink van de ondernemersvereniging van de Nijmeegse Van Welderenstraat legt politici nog maar eens uit dat ze de drugsoverlast zat zijn.

Dat deed hij woensdagavond tijdens een vergadering in het stadhuis waarin raadsleden met elkaar van gedachten wisselden over de dingen die gedaan moeten worden om de aanhoudende drugsoverlast aan te pakken.

Geterroriseerd

'Wat we kunnen concluderen is dat de overlast er al heel lang is', legde Huntink de luisterende politici voor. 'Het probleem moet nu echt aangepakt worden.' Hij is blij dat er nu eindelijk wat lijkt te gaan gebeuren. 'Het voorstel laat zien dat de maat vol is.'

Raadsleden bevestigen de woorden van de voorzitter van de ondernemersvereniging. 'Al jaren wordt er geklaagd over verloedering', stelt Yurre Wieken van de SP. 'Ondernemers en omwonenden voelen zich geterroriseerd en zijn het na al die jaren zat. En geef ze eens ongelijk. We moeten die straatdealers uitroken, zodat de mensen in de buurt zich weer veilig voelen.'

Steeds intimiderender

April Ranshuijsen is een van de raadsleden die ingingen op de uitnodiging van de buurt om 's avonds eens te komen kijken. 'Ik heb zelf drie kwartier daar 's avonds in het donker gestaan. Gelukkig niet alleen. En ik zag en voelde hoe de setting en de sfeer veranderden.'

Ze vond de situatie steeds intimiderender worden. 'Je voelde de onrust en de spanning toenemen. Kijk, dat is één van de dealers. Let maar op, werd mij ingefluisterd door iemand die daar vaak komt. En vanuit mijn ooghoek zag ik inderdaad de overdracht plaatsvinden.'

De avond heeft indruk op haar gemaakt. Het werd haar nog meer duidelijk dat er echt iets moet gaan gebeuren.

Coffeeshops ervaren ook overlast

Ook Gilbert Esmeijer van coffeeshop De Kronkel in de Vlaamsegas maakte woensdagavond van de gelegenheid gebruik om zijn zorgen met de aanwezige politici te delen. 'Ook wij ondervinden overlast van de huidige situatie. Zowel personeel als klanten worden met grote regelmaat geïntimideerd.'

De coffeeshops in het smalle steegje doen samen van alles om (parkeer)overlast te beperken. 'De bewoners zijn enthousiast over onze aanpak.'

Coffeeshops dicht zorgt voor een openbare orde-probleem

De coffeeshophouders willen graag betrokken worden bij de plannen om de drugsoverlast nu stevig aan te pakken. 'Er wordt veel over coffeeshops gesproken, maar niet met de coffeeshopeigenaren. We hebben goed contact met de politie, maar niet met de gemeente.'

'Het probleem is niet de coffeeshop', zegt Esmeijer. 'Al die mensen die bij ons op de hoek van de straat staan komen bij ons niet binnen. We hebben ook een aardig zwartboek van de heren.' Hij voorspelt een groot openbare-ordeprobleem als de coffeeshops daar mochten worden gesloten.

Verder verwijst de coffeeshopeigenaar naar de problemen met de invoering van de wietpas, toen buitenlanders geen wiet en hasj meer mochten kopen. Toen al ontstond er een 'puinhoop' die zijn eigen verwachtingen oversteeg.

Verplaatsing van het probleem

John Brom van Stadspartij DNF zei woensdagavond: 'Ik denk dat we hier als raad ook een beetje de hand in eigen boezem mogen steken.' Er had volgens hem eerder ingrepen moeten worden. Hij is blij dat er nu een plan ligt. 'Maar het is nu ook aan de raad om te zorgen dat we dit dossier blijven volgen tot dat dit gezwel uit de stad is.'

Er gebeurt al veel om de overlast de kop in te drukken, gaf burgemeester Bruls aan als antwoord op alle vragen van raadsleden. Bijvoorbeeld extra toezicht. De coffeeshophouders zullen worden betrokken bij de plannen, zei hij ook. Hij maakt zich nog wel zorgen voor een mogelijk waterbedeffect - een verplaatsing van het probleem.

'Hoezeer ik ook ondernemers en bewoners in de binnenstad een warm hart toedraag, het centrum van een gemeente als dit zal er permanent aan moeten wennen dat daar goed en kwaad willen samenkomen. Dat is onontkoombaar. Er gaan geen drugsdealers op industrieterrein Bijsterhuizen staan, want daar zijn geen klanten.'