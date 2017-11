Man opgepakt na geruchten over drugsdeals in huis

ARNHEM - De politie heeft dinsdag in Arnhem een vermoedelijke drugsdealer aangehouden. Ook drie personen die mogelijk drugs van deze persoon hebben gekocht, zijn opgepakt. De deals zouden plaatsvinden in een huis aan de Bonte Wetering in de Geitenkamp.

De afgelopen drie maanden is onderzoek gedaan naar klachten en geruchten over drugsdeals in het huis. Agenten zijn dinsdag gaan posten bij de woning. Daarop zijn drie mogelijke drugskopers aangehouden. Het gaat om twee mannen van 38 en 47 jaar en een 33-jarige vrouw uit Arnhem.

De vermoedelijke drugsdealer is even later aangehouden. Hij is de bewoner van het huis. Binnen zijn onder andere cocaïne, speed en ghb gevonden. Ook is er een stroomstootwapen in beslag genomen. Vanwege het onderzoek doet de politie geen uitspraken over de hoeveelheid drugs. Ook de identiteit van de verkoper is niet bekend.

De man wordt verhoord. De drie 'kopers' zijn na verhoor weer vrijgelaten.