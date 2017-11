Veel jonge verdachten in Ermelo en Oost Gelre; hoe zit dat in uw gemeente?

ERMELO - In Ermelo en Oost Gelre zijn er relatief veel jeugdige verdachten van misdrijven. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2016 ging het in Ermelo om 30 verdachte jongeren per duizend jongeren tussen de 12 en 25 jaar. In Oost Gelre was dat 29 per duizend jongeren. Dat is meer dan het gemiddelde in heel Nederland, want dat ligt op 20 per duizend.

Volgens een woordvoerder van Ermelo komen de hoge cijfers door de instellingen in de gemeente. 'Er zitten veel probleemgevallen in een open instelling. Het is niet zo maar jeugd. Dat tikt zwaar door in de criminaliteitscijfers.'

Uit de cijfers blijkt dat in Rozendaal vorig jaar geen enkele jongere verdacht werd van een misdrijf. Ook Aalten (6,6 per duizend) en Wageningen (7,3 per duizend) scoren vrij laag.

Kijk hier voor de cijfers in uw gemeente:

Overigens blijft het aantal jeugdige verdachte elk jaar afnemen. In 2010 ging het nog om 106.000 jongeren in heel Nederland, vorig jaar waren dat er 60.000.