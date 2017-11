'Michael P. botste met scooter op Anne Faber'

ARNHEM - Michael P. kwam in contact met Anne Faber doordat hij met zijn scooter op haar botste. Dat schrijft De Telegraaf donderdag.

Na de aanrijding zou volgens P. een woordenwisseling zijn ontstaan waarna hij Faber, die opgroeide in Arnhem, mee nam onder dreiging van een mes. Ook schrijft de krant dat Anne Faber nooit gevonden was als P. niet was aangehouden. 'Als er niet een micro-spoor van P. op de jas van Anne was aangetroffen, was haar lichaam vermoedelijk nooit gevonden. Aan de oppervlakte in de grond in het bos was namelijk niets te zien.'

Dat spoortje dna leidde naar P. De politie koos er toen voor om de verdachte niet gelijk aan te houden, in de hoop dat hij de politie naar Faber zou leiden. Volgens de krant werd er rekening mee gehouden dat hij Faber ergens in gijzeling had en ze dus nog leefde. Maar P. leidde de politie in eerste instantie niet naar de vrouw, waarna hij alsnog werd aangehouden. Een paar dagen later werd het lichaam van Faber gevonden. Volgens de krant heeft P. haar doodgestoken.