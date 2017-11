Deel dit artikel:











Tweede slachtoffer fataal ongeluk grindgroeve geborgen Foto: Jordi Deckert

GENDRINGEN - Het lichaam van de 52-jarige man uit Isselburg die omkwam bij een ongeluk in de Duitse grindgroeve, is woensdagavond laat geborgen. Dat meldt de Duitse politie. Het andere slachtoffer werd dinsdag al geborgen. Beide mannen kwamen om toen bij werkzaamheden net over de grens een berg zand en grind naar beneden kwam.

Het ongeluk gebeurde dinsdagmiddag. Vier medewerkers van het bedrijf Netterden Zand en Grind uit Gendringen raakten bedolven toen de berg met grind verschoof. Twee personen konden snel worden gered. Eén van hen was een 55-jarige man uit Etten, de ander was een 30-jarige man uit het Duitse Bocholt. Een woordvoerder van de stad Isselburg vertelt over het drama (tekst gaat verder onder de video): De andere twee personen konden niet worden gered. De zoektocht naar de lichamen van de inwoner van Azewijn (42) en de man uit Isselburg duurde lang door de invallende duisternis en omdat het grind nog instabiel was. Bij de bergingsoperatie waren 120 personen betrokken. Diep geschokt Het bedrijf uit Gendringen liet weten diep geschokt te zijn door de gebeurtenissen. 'Onze gedachten gaan uit naar de families van beide mannen, collega's en andere betrokkenen', schreef Netterden Zand en Grind BV. Zie ook: Het bericht van de politie

