Vertraging op A28 voorbij na bergen truck met 35 ton diksap Foto: News United/Stefan Verkerk

NUNSPEET - Op de A28 is de vrachtwagen geborgen met een lading van 35 ton diksap. Rijkswaterstaat meldde even na 14.30 uur dat de weg weer vrij was.

De vrachtwagen raakte in de nacht van woensdag op de donderdag van de weg, na de spits werd begonnen met het bergen van het voertuig. Dat duurde uren. Bij het ongeluk raakte de vrachtwagenchauffeur gewond. Hoe de vrachtwagen van de weg kon raken, is niet duidelijk. Volgens getuigen wist de bestuurder zijn wagen tussen twee bomen door te sturen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl