Van de hogeschool tot coffeeshops: iedereen wil wiet telen in Arnhem

ARNHEM - In Arnhem staan diverse partijen te trappelen om mee te doen aan het experiment om softdrugs (wiet) te telen. Van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) tot de coffeeshops en Industriepark Kleefse Waard.

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is er ruimte voor zes tot tien experimenten met de teelt van wiet. In totaal hebben 34 gemeenten in Nederland laten weten dat zij mee willen doen. Daar zijn vier Gelderse gemeenten bij: Arnhem, Nijmegen, Tiel en Wageningen. Al jaren woedt de discussie om het grootschalig verbouwen van wiet te gedogen of te legaliseren. Daarmee zou de productie en de handel uit het criminele circuit gehaald kunnen worden. Softdrugs worden nu gedoogd.

Behalve het verbouwen voor recreatief gebruik van wiet of voor medicinale cannabis, kan wietteelt bijvoorbeeld ook gunstig zijn voor bodemverbetering.

Wageningen Universiteit?

Woensdagavond bleek er tijdens een innovatiebijeenkomst op Industriepark Kleefse Waard zeer veel interesse van allerlei partijen om mee te doen aan het experiment. Behalve de HAN ziet bijvoorbeeld ook Hogeschool Van Hall Larenstein kansen in het project. En als het aan diverse partijen ligt gaat ook de Wageningen Universiteit een rol spelen.

En dan zijn er nog de coffeeshophouders. Arnhem telt er elf. Zij moeten nu nog op illegale wijze aan hun handelswaar komen en willen er graag bij betrokken worden als Arnhem uitgekozen wordt voor het experiment.