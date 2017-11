Gambiaanse baby Nyima gaat naar school

WINTERSWIJK - Het gaat goed met de Gambiaanse Nyima. Vier jaar geleden werd het meisje naar Gelderland gehaald en geopereerd aan een levensbedreigende tumor die hier goed te behandelen was.

Ziekenhuismedewerkers van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk kwamen in 2012 met de kleine Nyima in contact toen ze vrijwilligerswerk deden in het Serrekunda Hospital in Gambia. Ze besloten geld in te zamelen voor de behandeling van de Gambiaanse. Het kind werd met succes geopereerd en ging daarna terug naar Gambia.

Verlegen meisje

Het was even stil rond Nyima, maar de medewerkers van het SKB zochten haar deze week op. Ze zijn in Gambia om artsen te ondersteunen en eenvoudige operaties te doen. Tijdens een rustdag bezochten ze Nyima en haar moeder in de Gambiaanse stad Wellingara. 'Het gaat heel goed met haar. Het is een prachtig verlegen meisje.'

Naar school, maar hoe lang nog?

Het gaat goed met Nyima en ze gaat inmiddels naar school. Dat moet met de bus, wat de familie 1800 dalasi per maand (ongeveer 32 euro) kost. Dat wordt betaald met het geld dat overbleef na de inzameling voor haar operatie. Als Nyima met de bus naar school blijft gaan kan ze maar 4 jaar onderwijs volgen, terwijl de vrijwilligers van het SKB juist willen dat het meisje langer doorleert.

Nyima's broertje is van school gehaald omdat de familie niet genoeg geld heeft. 'We vinden het heel vervelend dat we maar één persoon van de familie kunnen ondersteunen, maar hopelijk wordt dit een goede basis voor haar', zeggen de vrijwilligers via Facebook.

Schoolspullen

De vrijwilligers helpen de familie daarom met het zoeken van een school op loopafstand. Wel heeft het team Niyma een schooltas met pennen, potloden, puntenslijper, en drinkfles cadeau gegeven. Ook hebben ze kleding, tandenborstels en tandpasta voor de hele familie meegenomen.

