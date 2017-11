Deel dit artikel:











Marcouch steunt protesten in Rif-gebied Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch spreekt zijn steun uit voor protesten in het Marokkaanse Rif-gebied. Daar protesteren inwoners tegen de in hun ogen achtergestelde positie van de Noord-Marokkaanse regio. De Arnhemse burgervader is daar zelf geboren.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

Hij heeft eerder gesproken op protestbijeenkomsten over de toestand in de regio. De Marokkaanse regering zou er onder meer mensenrechten schenden. Veel van oorsprong Marokkaanse Arnhemmers hebben net als Marcouch hun wortels in het gebied. Bewoners van de Rif willen volgens de burgemeester meer rechten en vrijheden. 'Zij willen een waardig leven in het noorden van Marokko, wat al lang een achtergesteld gebied is. Veel mensen die hebben gedemonstreerd, worden vastgehouden.' 'Belangrijk buurland' Marokko is een belangrijk buurland van de Europese Unie, stelt Marcouch vast. 'Daarom moeten wij hier solidair zijn met mensen die staan voor meer rechtstaat, democratie en mensenrechten', vindt hij. 'We moeten het signaal afgeven dat we ze steunen.' Marokkaanse Arnhemmers voelen zich betrokken, ziet de burgemeester. 'Als ze er op vakantie zijn, zien ze ook hoe het gesteld is met vrijheden in het gebied. Dus komen ze voor ze op en steunen ze de mensen daar.' Hij heeft eerder actievoerders bezocht. 'Zij hechten waarde aan steun vanuit Europa.'