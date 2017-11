VVD en SGP twijfelen over gezondheidsrisico's: is het echt zo erg om naast een geitenhouderij te wonen?

ARNHEM - De Gelderse VVD, ChristenUnie en SGP twijfelen of de gezondheidsrisico's voor omwonenden wel zo ernstig zijn, dat het een langdurige stop op de uitbreiding van geitenhouderijen in Gelderland rechtvaardigt.

De Provinciale Staten van Gelderland moeten over twee weken besluiten of de stop op de geitenhouderij voor onbepaalde tijd mag worden verlengd. Alle partijen besloten in augustus unaniem op een verbod op uitbreiding met als belangrijkste reden een onderzoek van RIVM in Brabant. Daaruit bleek dat omwonenden van geitenhouderijen een aanzienlijk hoger risico lopen op longontsteking.

Hoorzitting

De meeste partijen waren erg onder de indruk van de hoorzitting van vorige week waar veel geitenhouders inspraken, maar vooral bij SGP, ChristenUnie en VVD slaat de twijfel toe. Tijdens de hoorzitting bleek dat de maatregel voor sommige bedrijven heel ongunstig uitpakt.

VVD en SGP vragen zich daarom af of de voorgestelde maatregel wel in verhouding is. '1 of 2 extra longontstekingen per jaar in Beemte-Broekland, dat valt toch best mee. Om daar nou een bedrijf voor op slot te gooien', stelt Bastiaan Meerburg van de VVD. Volgens Meerburg kiezen mensen bovendien bewust voor wonen in het buitengebied en dat brengt bepaalde risico's met zich mee.

'Je zal het maar hebben'

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: 'U vindt het misschien meevallen, maar statistisch zijn dat flinke aantallen. En het is wel makkelijk geredeneerd, want je zal het maar hebben.' Hij benadrukt dat wat hem betreft de gezondheid het belangrijkst is, en dat soms nou eenmaal impopulaire maatregelen nodig zijn. 'Dat is niet leuk, maar dat hoort bij de job die wij moeten doen', aldus Van Dijk.

Een andere reden om de geitenhouderij op slot te gooien was de angst dat de sector ook dit jaar weer enorm zou groeien. Maar meerdere partijen betwijfelen dat. Van Dijk rekent voor: 'In Apeldoorn zou er een bedrijf met 4000 geiten bijkomen, in Maasdriel met 5000 geiten en in totaal kom ik op zo'n 12.000 dieren erbij. Dat is een groei van 10% en dat valt mij niet mee.'

Onbespreekbaar

Zowel de PvdA als D66 benadrukten achter het besluit van Van Dijk te staan. 'De gezondheidsrisico's moeten omlaag. Het is voor ons onbespreekbaar om dat niet te doen', zegt Karin Jeurink van de PvdA.

Provinciale Staten nemen op 13 december een besluit. De SGP, ChristenUnie en VVD zijn samen goed voor 16 van de 55 zetels in de Provinciale Staten en zijn dus niet niet in staat een besluit tegen te houden.