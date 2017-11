Van Hees: 'Markt moet zich aanpassen aan ontwikkeling binnenstad'

NIJMEGEN - De markt moet zich meer aanpassen aan de ontwikkeling van de binnenstad, vindt wethouder Ben van Hees. In de nieuwe marktverordening worden de vergunningen niet meer voor onbepaalde tijd verleend: vijf jaar voor één van de acht vaste standplaatsen in de stad, en tien jaar voor een plek op de markt.

De wet schrijft volgens Van Hees voor dat er alleen nog vergunningen op tijdelijke basis verleend mogen worden. Zowel marktkooplui als verschillende politieke partijen maken zich hier zorgen over.

Geen garanties

'De plekken zijn schaars en we willen nieuwe doelgroepen aantrekken. Dat kunnen wij als gemeente alleen maar faciliteren. Verder is het een taak van de ondernemers. Het is de bedoeling dat anderen ook een keer een kans krijgen. Ik kan dan ook echt niet garanderen dat vergunningen na het aflopen verlengd worden. Als marktondernemers daardoor niet meer willen investeren, dan is dat hun risico.’

Kritiek

De kritiek vanuit marktkooplui en politieke partijen dat de verordening niet in goed overleg tot stand is gekomen wordt door de wethouder in scherpe woorden verworpen. 'We zijn zeker twee jaar bezig geweest met overleggen. Marktlui kunnen zeggen wat ze willen, maar er zijn twee grote overleggen geweest die ze konden bijwonen. Iedereen is benaderd. Het proces is dondersgoed verlopen.'