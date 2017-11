Minister: overlast Lelystad maximaal beperken

ARNHEM - De geluidsoverlast door de geplande uitbreiding van vliegveld Lelystad moet zoveel mogelijk worden beperkt. Als het anders en beter kan, bijvoorbeeld bij de aanvliegroutes, wil verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) daar zeker naar kijken.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer benadrukte ze dat het proces 'zorgvuldig en transparant' moet verlopen, op basis van de juiste gegevens. Ze zei begrip te hebben voor de zorgen in de regio over de routes, zeker omdat nog niet duidelijk is hoe die er precies uit gaan zien. Het is de bedoeling dat Lelystad vanaf 1 april 2019 vluchten van het drukke Schiphol gaat overnemen.

Door de ervaringen met Lelystad wil de minister bewoners voortaan meer betrekken bij nieuwe plannen voor de luchtvaart in Nederland. Vanaf het begin wil ze samen met bewoners 'een plan maken voor de toekomst', zo zei ze. De uitnodiging geldt ook voor andere overheidsinstanties en deskundigen. Volgens haar is daar een 'brede behoefte' aan.

