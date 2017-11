Buslijn 1 in Molenhoek verdwijnt

MOLENHOEK - Vanaf 10 december gaat lijn 1 niet meer rijden in Molenhoek. Het aantal reizigers dat gebruikmaakt van de bus tussen Malden en Molenhoek is al jaren laag. Reden voor de provincie en busmaatschappij BRENG/Connexxion om de lijn te schrappen.

De gemeente Mook en Middelaar heeft afwijzend gereageerd en aangedrongen op een maximale inzet van openbaar vervoer, ook in relatie met het functioneren van het station Mook-Molenhoek. Maar het protest van de gemeente heeft niet geleid tot aanpassing van het plan om te stoppen met lijn 1 in Molenhoek.

Breng flex als alternatief?

De provincie blijft bij haar standpunt: het gebruik van de bus is eenvoudigweg veel te laag. Als reactie daarop is er door de gemeente op aangedrongen te bekijken of er een alternatief vervoersysteem mogelijk is.

Hieraan is gehoor gegeven en er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het introduceren van Breng flex binnen de gehele gemeente Mook en Middelaar. Breng flex is deelvervoer op afroep van halte naar halte en er wordt gereden met taxibusjes en elektrische auto’s.