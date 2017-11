Veel meer georganiseerde vechtpartijen binnen voetbalwereld

ARNHEM - Georganiseerde vechtpartijen tussen hooligans worden steeds vaker buiten het stadion georganiseerd. De zogeheten freefights zijn in opmars, zo blijkt uit onderzoek van het Arnhemse Bureau Beke dat donderdag is gepubliceerd.

Op sociale media duiken regelmatig videobeelden van knokkende hooligans. In het onderstaande filmpje uit april 2017 gaan Vitesse supporters op de vuist met PSV-aanhangers. Dit soort vechtpartijen worden vooraf georganiseerd en hooligans van praktisch alle Nederlandse clubs maken zich er schuldig aan, zo blijkt uit het rapport.

Supporters van Vitesse en PSV gaan met elkaar op de vuist. De tekst gaat verder onder de video.

20-20 fights

'Dit soort vechtpartijen worden ook wel 20-20 fights genoemd. Het gaat om relatief kleine groepen mannen, voor een groot deel afkomstig uit de voetbalwereld', zegt criminoloog en onderzoeker Tom van Ham. 'Het gaat om de eer van de club.'

Dat de vechtpartijen vaak in weilanden worden georganiseerd verbaast Van Ham niet. 'Voetbalgeweld in de stadions daalt al jaren door betere veiligheidsmaatregelen zoals de fysieke scheiding van supporters, camerabewaking, en combi-tickets. Het geweld verschuift naar een andere plek.'

Volgens de onderzoekers zijn dit soort gevechten over komen waaien uit het oosten van Europa. 'Daar is het al een stuk verder. Er is medische verzorging en er worden zelfs scheidsrechters aangesteld om te winnaar te bepalen.'

Meer dan 100 vechtpartijen

Het aantal gevechten is opmerkelijk. Met enige regelmaat duikt er een filmpje op van een vechtpartij, maar de politie weet volgens de onderzoekers van ongeveer 100 georganiseerde vechtpartijen. 'Dat is het topje van de ijsberg', zegt Van Ham.

Geweld is een levensstijl

Bureau Beke onderzocht de dossiers van 75 personen die bij dit soort vechtpartijen betrokken waren. Volgens Van Ham waren er een aantal interessante overeenkomsten te zien tussen de deelnemers. Zo bleek 40 procent voor zijn 18e levensjaar al betrokken te zijn geweest bij criminele en gewelddadige incidenten. 'Dat is voor criminologen interessant. Hoe jonger je start, des te groter de kans dat je in het criminele circuit blijft hangen.' Ook hebben een opvallend groot aantal ADHD en problemen met impulsbeheersing. 'Dat zie je bijvoorbeeld terug in het feit dat ze betrokken zijn bij uitgaansgeweld en huiselijk geweld. Voor een aantal van hen is geweld een levensstijl.'

'We zien ook wel eens ongelijke aantallen', zegt van Ham. 'Omdat het relatief kleine groepen zijn worden niet altijd genoeg mensen gevonden om mee te doen aan een vechtpartij. Dan kan het ineen 40 tegen 15 zijn.'

Getrainde vechtsporters worden gerekruteerd

Ook de mate van geweld is volgens de onderzoekers zorgdelijk. 'Deze mensen zijn getraind in vechtsporten, maar er worden ook wel eens wapens meegenomen. In 1997 leidde een soort georganiseerd gevecht tot de dood van Carlo Picornie, bij de Slag bij Beverwijk (tussen Ajax en Feyenoord hooligans). Je ziet nu ook dat de competitie sterk is, de drang om te winnen. Daarbij worden bijvoorbeeld ook Oost-Europese vechtsporters of gewelddadige supporters van teams uit het Oostblok ingezet.'

De Slag bij Beverwijk. Tekst gaat verder onder de video.

Zwijgcultuur en social media

De afgelopen jaren leek het aantal incidenten van voetbalgeweld juist te dalen. Was dat maar schijn? 'Dat is lastig te zeggen. De politie heeft er in de jaren '90 wel op ingezet om groepen te verstoren of uit elkaar de drijven. Maar er heerst ook een zwijgcultuur, je praat er niet over met mensen van buiten de groep. Nu de filmpjes af en toe op social media opduiken zijn ze ook zichtbaar voor buitenstaanders.'

Kennis stroomlijnen

Kan de politie hier iets aan doen? 'Het is een kat-en-muisspel tussen de organisatoren van dit soort gevechten en de politie. Soms weet de politie ze te voorkomen, bijvoorbeeld door de deelnemers te laten weten dat ze er van op de hoogte zijn. Maar informatie kan wel beter worden gestroomlijnd bij de politie. De kennis zit voor een deel in de politiesystemen, maar voor een deel ook in de hoofden van mensen.'

Meer doen met beelden

Ook kan de politie volgens de onderzoekers meer doen met de beelden die verschijnen. Dat gebeurt, maar nog niet genoeg. In juni werden vier mannen aangehouden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de vechtpartij tussen supporters van Vitesse en PSV.

Zie ook: