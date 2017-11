Deel dit artikel:











Vermiste man dood gevonden Foto: Omroep Gelderland

NIJKERK - De vermiste man uit Lelystad, die voor het laatst was gezien in Gelderland, is dood aangetroffen in België. Dat meldt de politie.

De man van 60 vertrok maandag om 10.30 uur vanaf zijn werk in Nijkerk. Een dag later meldde de politie dat hij werd vermist. Ze riep mensen met tips op zich te melden. De familie van de man deed hetzelfde op Facebook. Woensdagavond meldt de politie dat de inwoner van Lelystad door de 'Belgische autoriteiten' is aangetroffen. Hij bleek te zijn overleden. De vindplek en de doodsoorzaak zijn niet bekendgemaakt. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl