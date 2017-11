BARNEVELD - In Barneveld en omgeving woedde woensdagavond een stroomstoring. Volgens netbeheerder Liander ging het om de postcodegebieden 3771, 3774, 6732 en 6741.

De storing begon rond 19.30 uur en was rond 21.10 uur opgelost. Volgens Liander was er kabelschade ontstaan bij graafwerk. 'Dat maken we 's avonds niet vaak mee', sprak een woordvoerder.

Volgens hem zaten 169 klanten zonder stroom.