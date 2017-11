'Niet voldoende treinen die straks bij Railterminal in Valburg willen stoppen'

ARNHEM - De Railterminal Gelderland (RTG) bij Valburg is niets meer dan een duur prestigeproject. Onderzoek toont aan dat er nauwelijks genoeg goederen zullen worden overgeslagen om één trein mee te vullen. Dat betekent dat de veertig tot zestig miljoen euro die geïnvesteerd wordt, nooit zal worden terugverdiend. Dat zegt Joop Mijland van BCTN, de Binnenlandse Container Terminal Gelderland.

BCTN heeft samen met twee andere bedrijven onderzoek laten doen door bureau STC-Nestra uit Rotterdam. Uit dat onderzoek blijkt dat er geen enkele onderbouwing is voor de aanname dat in de railterminal straks 90.000 containers van trein naar vrachtwagen zullen worden overgeslagen. Volgens het onderzoeksbureau zijn er geen bedrijven die hebben toegezegd gebruik te maken van de railterminal.

Concurrentievervalsing

Bovendien vindt BCTN, waar schepen aanmeren om containers op vrachtwagens te laden, dat er sprake is van concurrentievervalsing. De initiatiefnemer van de terminal bij Valburg is het bedrijf DERT, dat er zelf ook geld insteekt. De provincie zegt niet te kunnen vertellen hoe veel DERT in de terminal investeert omdat dat bedrijfsgevoelige informatie is, maar de Provincie Gelderland wil zo'n 35 miljoen euro investeren. En dat terwijl de Railterminal Gelderland (RTG) concurreert met de BCTN in Nijmegen en ROTRA in Doesburg, stelt BCTN.

Gedeputeerde Connie Bieze is het niet met BCTN eens. Zij vertrouwt op het bedrijf dat de terminal gaat exploiteren, en daarvoor ook zelf flink moet investeren. Dat doet een bedrijf niet als er geen vertrouwen is in de toekomst, stelt de gedeputeerde. 'En dit is onze kans om ook als provincie te profiteren van de Betuweroute', stelt ze. Bovendien blijkt uit provinciaal onderzoek dat wel degelijk ruimte is voor een railterminal bij Valburg, zeker omdat het de enige plek in Gelderland is waar straks de treinen die over de Betuweroute rijden gaan stoppen.

Gepasseerd station

Ook Provinciale Staten hecht weinig waarde aan het onderzoek van BCTN. De discussie over nut en noodzaak van de railterminal is een gepasseerd station, zegt Cees van Baak van het Gelderse CDA. Daar had BCTN eerder mee moeten komen, meent hij, want er wordt al jaren over de railterminal gesproken. Het onderzoek van BCTN vond hij woensdagochtend in zijn mailbox.

Bovendien zijn er bij Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van veel bedrijven in de regio steunbetuigingen gekomen. Dat bevestigt ook een inspreker van de Lidl. Dat bedrijf heeft een distributiecentrum vlak naast waar de railterminal moet komen en hoopt dan ook dat die er snel komt.

Provinciale Staten besluit over twee weken over hoe het nu verder moet met het project.