Gesel van Geldermalsen: 'Ze zijn nog niet van me af'

GELDERMALSEN - John Tapperwijn gaat niet in cassatie tegen een boete van 1500 euro. Daar is hij ook in hoger beroep toe veroordeeld omdat hij geheime gemeentelijke stukken heeft gepubliceerd.

De Geldermalsenaar publiceerde financiële informatie over de bouw van het Multifunctionele Centrum De Pluk in Geldermalsen op zijn alternatieve nieuwswebsite Groot Geldermalsen. Het oud-commissielid van de gemeente vindt niet dat de informatie vertrouwelijk zou moeten zijn. De rechtbank en het gerechtshof oordeelden anders.

Weinig kans

Zijn verzet leverde hem onder andere de bijnaam 'De gesel van Geldermalsen' op. Hij reageert vanuit Frankrijk, waar hij verblijft. 'Ik ga de boete betalen. Ik maak weinig kans als ik in cassatie ga, daarnaast zijn de advocaatkosten hoger dan de boete.'

'Ze zijn nog niet van me af'

Hoewel hij in Frankrijk verblijft, blijft Tapperwijn de gemeente Geldermalsen kritisch volgen. Hij is erg kritisch over de rol van de gemeente en de politie bij de rellen in Geldermalsen. 'Ze zijn nog niet van me af.'

40.000 pagina's

Tapperwijn zegt in het bezit te zijn van alle strafdossiers van de strafzaken rondom de rellen in Geldermalsen, nadat werd aangekondigd dat er een asielzoekerscentrum zou komen. 'Het zijn ongeveer 40.000 pagina's, daar zitten een hoop nieuwswaardige dingen in.' Hoe hij aan de documenten is gekomen wil hij niet zeggen, maar hij zegt ook in het bezit te zijn van videobeelden van de rellen. 'Slechts één filmpje is getoond in de rechtszaal. De andere filmpjes werpen een heel ander beeld op de gebeurtenissen.'

