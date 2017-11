Politie vergrijst: 'scherpe keuzes maken'

ARNHEM - De terugloop van de personele sterkte bij de politie Oost-Nederland is 'zorgelijk', zegt politiechef Oscar Dros. Er moeten volgens hem 'scherpe keuzes' worden gemaakt, maar de komende vijf jaar zijn er volgens de chef genoeg agenten.

De Volkskrant schreef woensdag dat er een groot tekort aan politiemensen dreigt omdat de komende jaren 14.000 medewerkers met pensioen gaan. 'De afgelopen vijf jaar zijn te weinig agenten opgeleid om de duizenden collega's te vervangen die met pensioen gaan', schrijft het dagblad. 'Vooral 's nachts en in landelijke gebieden dreigen grote tekorten, ondanks de 267 miljoen euro extra die in het regeerakkoord voor de politie is uitgetrokken.'

Oscar Dros, politiechef Oost-Nederland, ziet ook dat het personeelsbestand terugloopt. 'We hebben de situatie haarscherp in beeld en ik garandeer dat we - als de omstandigheden niet veranderen - zeker tot 2023 boven de vastgestelde sterkte zitten.' Volgens Dros werken er 7192 mensen, meer dan de norm van 7000.

Omdat er per jaar maar 200 nieuwe agenten van de opleiding komen, leidt dat volgens de politie tot 'een verlaging van de personele bezetting'. Volgens Dros zou er pas in 2023 sprake zijn van onderbezetting. 'We hebben dus zes jaar tijd om aanvullende maatregelen te nemen; hierover ben ik in gesprek met de korpschef, de andere politiechefs en de politieacademie', zegt hij in een persbericht.

De politiechef zegt de bezetting onder controle te hebben, maar toch moeten er 'soms scherpe keuzes' worden gemaakt. Welke keuzes dat zijn, zegt Dros niet. 'Er wordt altijd meer van de politie gevraagd dan we kunnen leveren', zegt Dros. Hij benadrukt dat het publiek geen last zal ondervinden van personele problemen bij de politie.

Zie ook:

Groot tekort aan agenten dreigt: komende jaren 14.000 politiemensen met pensioen (Volkskrant)