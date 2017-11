Deel dit artikel:











Kerken regelen kerstpakket voor minima Foto: Gelre FM

HAARLO - De gezamenlijke kerken in Berkelland zamelen ook dit jaar weer geld in om de minima in de gemeente te verblijden met een kerstpakket. Cliënten van de Sociale Dienst, de Voedselbank en de stichting Schuldhulp Op Maat konden zich hiervoor aanmelden.

Geschreven door Mediapartner Gelre FM

Ondanks de licht dalende werkloosheid, blijken nog veel mensen in Berkelland het financieel moeilijk te hebben. De kerken willen hen met dit kerstpakket een steuntje in de rug geven. Dit jaar zijn 455 pakketten aangevraagd. Dat is 4 procent meer dan in 2016 (438 pakketten). Meer gezinnen hebben zich dit jaar aangemeld. De pakketten met een gezamenlijke waarde van 17.000 euro, kunnen worden aangeboden dankzij giften van diaconieën, collectes, speciale acties en giften van particulieren en bedrijven.