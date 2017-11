Deel dit artikel:











Lisa Lois brengt vrolijke kerstsingle uit Foto: ANP Kippa

WAGENINGEN - De Wageningse zangeres Lisa Lois is er vroeg bij. Ze heeft een kerstsingle uitgebracht. Het nummer 'A little bit of Christmas' is een paar dagen uit en is terug te vinden in de bovenste regionen van de iTunes-hitlijst.

'A little bit of Christmas' is een vrolijk kerstnummer. De tekst gaat verder onder de video. Het is voor het eerst sinds 2013 dat een nummer van Lois op de belangstelling van een groot publiek kan rekenen. Destijds scoorde ze met 'Silhouette' een hit. De Wageningse brak in 2009 door toen ze de talentenshow X Factor won. Met de single 'Hallelujah' stond ze in dat jaar wekenlang op nummer één. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl