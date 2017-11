Omwonenden zandwingebied vrezen overlast

Omwonenden zijn niet per definitie tegen uitbreiding, maar wel tegen een grote installatie vlak bij hun huis. Bovendien vrezen ze geluidsoverlast en zijn ze bang dat het extra vrachtverkeer voor gevaarlijke situaties zorgt. De gemeenteraad moet donderdag een knoop doorhakken over het zandwingebied.

Emy Sloot woont met haar familie aan de Pakopseweg in Nieuw-Dijk. Vlakbij ligt de drukke provinciale weg waar achter de bomen door nog het oude zandwingebied ligt. In 2010 wilde het bedrijf Roelofs het oude gebied al in ere herstellen en uitbreiden. Toen was het de bedoeling er een recreatiegebied van te maken met vakantiewoningen. Maar door de economische crisis zijn die plannen bijgesteld tot het plan dat nu op tafel ligt: wel uitbreiding van het zandwingebied, maar geen huisjes.

In het nieuwe voorstel komt de klasseerinstallatie (de installatie die het gewonnen zand sorteert) vlakbij de Bievankweg, waar nu nog akkerland is. 'Bewoners van de Pakopseweg, zoals wij, kijken als de plannen doorgaan dan tegen een installatie aan van 20 meter hoog', zegt Emy Sloot. 'Er komt wel een geluidswal langs, maar toch, ons vrije uitzicht is weg.' Maar volgens wethouder Walter Gerritsen van de gemeente Montferland voldoet Roelofs aan alle basiseisen om het plan uit te voeren. 'Er zijn daar verschillende onderzoeken naar gedaan.'

Lawaai van vrachtwagens

Ook maken omwonenden zich zorgen over het lawaai en de vele vrachtwagens die elke dag het terrein op en af rijden. 'Dit kruispunt is volgens Veilig Verkeer Nederland al onveilig en wordt straks nog gevaarlijker als de plannen doorgaan.' Volgens de wethouder wordt de kruising van de provinciale weg wel aangepast. 'Er komt geen fietstunnel, maar de provincie heeft wel een oplossing voor hoe deze plek veiliger gemaakt kan worden.' Emy Sloot vraagt zich af of dit wel gaat werken: 'Want fietsers moeten straks wel áchter de vrachtwagens langsfietsen...'

De omwonenden protesteren al een paar jaar tegen de plannen en gaan als het moet door tot aan de Raad van State. 'Als de gemeenteraad morgen ja zegt tegen het plan, gaan we dat zeker doen.'