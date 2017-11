Deel dit artikel:











Winterfair in Garderen: 20.000 bezoekers verwacht koren zorgen voor sfeer op de Winterfair in Garderen.

GARDEREN - Voor de tiende keer wordt de winterfair in Garderen georganiseerd. De komende twee weekenden worden er in het dorp op de Veluwe bijna 20.000 bezoekers verwacht. Net als voorgaande jaren zijn de standhouders verkleed in de tijdsgeest van Charles Dickens.

In de Beeldentuin in Garderen staan de komende twee weken 83 kraampjes. Mensen kunnen er neuzen tussen decoratieartikelen en streekproducten, maar een glas glühwein is ook nooit ver weg. 'Het gaat om winterproducten', benadrukt organisator Adri van Ee. 'En dat is natuurlijk veel uitgebreider dan alleen kerstartikelen.' De eerste dag Vandaag is de eerste van zeven dagen waarop de winterfair bezocht kan worden. Een van de organisatoren hoopt dat er vandaag zo'n tweeduizend mensen komen. 'Alleen al aan geboekte busreizen verwacht ik zo'n twee- à driehonderd man', legt Eric Koetsier, medewerker van het eerste uur, uit. Pure romantiek De winterfair is de afgelopen jaren enorm gegroeid. 'De eerste keer stonden er maar zo'n twintig kraampjes. Inmiddels is dat aantal meer dan verviervoudigd. Er lopen zangkoren rond, kastanjes worden gepoft, vuurkorven branden; de hele fair ademt een romantische wintersfeer uit.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl