Bouw tweede sluis Eefde begint in januari

EEFDE - Een tweede sluis in Eefde. Jarenlang is er over gesproken en de Raad van State moest er aan te pas komen om de bouw door te kunnen laten gaan. In januari gaan de werkzaamheden van start. Inwoners van Eefde worden deze donderdag geïnformeerd door Rijkswaterstaat.

De komst van de nieuwe sluis zorgt er volgens Rijkswaterstaat voor dat zwaarder beladen schepen de sluis kunnen passeren en dat de wachttijd afneemt. 'Het sluizencomplex is nu te klein voor de verwachte groei van vervoer over water. Ook zorgt de aanwezigheid van slechts één sluis voor een kwetsbare situatie in geval van calamiteiten of onderhoud', aldus Rijkswaterstaat. Dit bleek in januari 2012 toen een 90 ton zware hefdeur van de sluis naar beneden viel. Het scheepvaartverkeer werd gestremd en alle goederen moesten via de weg vervoerd worden.

Veevoederbedrijf ForFarmers in Lochem is afhankelijk van scheepvaartverkeer over het Twentekanaal. 80 procent van de aanvoer van grondstoffen komt over water aan. 'Voor ons is het van groot belang dat het water bevaarbaar is en bevaarbaar blijft', zei Frank van Kerkhof van ForFarmers in juni 2014.

Omwonenden konden bouw niet tegenhouden

Enkele omwonenden hebben geprobeerd om de bouw te voorkomen, zodat ze niet zouden hoeven te verhuizen. De Raad van State bepaalde in mei 2016 dat de bouw van de tweede sluis kon doorgaan. Zo moest de familie Koster weg, omdat de nieuwe sluis op de plek van hun huis gebouwd wordt. De tweede sluiskolk moet in 2020 klaar zijn.