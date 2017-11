Boomfeestdag... in november?

De Nationale Boomfeestdag is in het leven geroepen om kinderen stil te laten staan bij het belang van bomen en groen. In Nederland worden jaarlijks duizenden bomen geplant op die dag, en dat gebeurt altijd in het voorjaar. De gemeente Montferland heeft besloten het anders aan te pakken.

Beter voor de boom

Volgens de gemeente is voor eind november gekozen omdat dat beter is voor de bomen. De bomen zijn dan in volledige winterstand. Cor van Oort van De Bomenspecialist uit Opheusden bevestigt dat.

'Traditioneel worden bomen in het najaar geplant, november is daar een prima tijd voor. Het grote voordeel is dat de wortels dan al een beetje kunnen werken zodra de ergste kou uit de grond is. Dat scheelt je een paar maanden ten opzichte van wanneer je in maart zou planten. Je hebt in het eerste jaar dus meer aan je boom.'

Elzen en berken

Twee wethouders van de gemeente planten samen met leerlingen van De Albert Schweitzerschool in Didam bomen aan de Klompenhorstweg in de buurtschap de Greffelkamp. Daar zijn eerder dit jaar populieren gekapt omdat ze in slechte staat waren. Ze worden vervangen door 37 zwarte elzen en berken. Die bomen gaan langer mee en horen thuis in het gebied.

Eerder deze week hebben leerlingen van basisschool De Expeditie in Didam 42 bomen geplant aan de Tolweg en de Geulencampweg in het buitengebied van Nieuw-Dijk. Op deze locaties hadden de essen de essentaksterfte en werden de bomen te gevaarlijk vanwege vallende takken.

Leerlingen van basisschool De Expeditie uit Didam planten bomen. Foto: gemeente Montferland

Waarom dan Nationale Boomfeestdag in maart?

Een vraag blijft dan over. Als het beter is om bomen in de winter te planten, waarom wordt de Nationale Boomfeestdag dan altijd in maart georganiseerd?

Volgens Cor van Oort van De Bomenspecialist ligt dat vooral aan de mens en niet aan de boom. 'Het is fijner om bomen te planten met mooi lenteweer, maar voor de boom is het beter om in de winter verplant te worden.'