Robert Gesink maakt 'down under' zijn rentree Foto: ANP

VARSSEVELD - Robert Gesink opent het nieuwe wielerseizoen op 16 januari in de Tour Down Under. Dat meldt zijn wielerploeg LottoNL-Jumbo. Voor de Achterhoeker wordt het zijn eerste optreden na een valpartij in de Tour afgelopen zomer.

Gesink liep bij een val in de negende etappe van de Tour de France een breuk op in een van de onderste ruggenwervels. Hij moest weken een corset dragen. In de Tour Down Under, de Australische openingskoers van het WorldTourseizoen, komen verder Tom Leezer, Daan Olivier, Lars Boom, de Nieuw-Zeelander George Bennett, de Spanjaard Juan José Lobato en de Duitser Robert Wagner namens LottoNL-Jumbo in actie. Zie ook: Robert Gesink revalideert in de Achterhoek Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl