Dood Apeldoorner: geen aanwijzingen misdrijf

De man werd gevonden in een schuurtje bij een huis aan het Boomblauwtje in Apeldoorn. Volgens een buurtbewoonster trof zijn moeder hem dood aan. De politie werd ingeschakeld omdat niet duidelijk was hoe de Apeldoorner om het leven was gekomen.

Foto: Omroep Gelderland

Doodsoorzaak wordt niet bekendgemaakt

Woensdag is sectie op het lichaam verricht om de doodsoorzaak vast te stellen. Daaruit bleek geen misdrijf. De politie gaat er op dit moment dus vanuit dat er geen anderen betrokken zijn geweest bij zijn dood. Wat er wel is gebeurd, blijft een mysterie. De politie zegt uit privacy-overwegingen geen informatie te geven over de doodsoorzaak.

Er volgt nog wel toxicologisch onderzoek gedaan door het NFI. De uitslag van dat onderzoek laat vermoedelijk enkele maanden op zich wachten.

