Verdachte dodelijk ongeluk Harskamp op vrije voeten

HARSKAMP - De 21-jarige automobilist uit Harskamp die zaterdagavond betrokken was bij een dodelijk ongeluk, is vrijgelaten. Dat heeft de rechter-commissaris woensdag bepaald. De man blijft wel verdachte.

Bij het ongeval op de Edeseweg in Harskamp kwam een 18-jarige man uit die plaats om het leven. Hij zat in een brommobiel. De automobilist had drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken.

Door nog onbekende oorzaak botsten beide bestuurders frontaal op elkaar. Het slachtoffer raakte door de klap zo zwaar gewond dat hij ter plekke overleed aan zijn verwondingen.

