'We zijn weer zwijnenvrij'; campingeigenaar superblij met nieuw hek

HOENDERLOO - Eigenaar Harry Uithol van camping 't Schinkel is superblij dat de provincie toch een nieuw hek gaat plaatsen om zwijnen van zijn camping te weren. Tot vijf keer toe maakten de beesten een gat in het huidige hek, met enorme vernielingen op de camping tot gevolg.

Het hek werd keer op keer gerepareerd, maar Uithol had al snel gezien dat dat geen zin heeft. Elke keer vonden de zwijnen wel een nieuw plekje om door het roestige hek te breken.

Uithol zat met de handen in het haar, want aanvankelijk bleef de provincie het hek herstellen. Maar dinsdag besloot de provincie toch dat er in dit specifieke geval een nieuw hek geplaatst wordt. Het hek is ongeveer een kilometer lang.

Luister hier het interview met Harry Uithol, die aangeeft dat hij superblij is:

Veel annuleringen

'Het was echt bedroevend. De zwijnen hebben flink veel ravage aangericht omdat het zo lang heeft geduurd. Het heeft ons ook veel annuleringen opgeleverd. De telefoon heeft een paar dagen roodgloeiend gestaan omdat mensen niet op een omgewoelde camping willen staan', zegt Uithol.

Het oude hek was doorgeroest, maar in het nieuwe hek heeft hij wel vertrouwen. 'Het nieuwe hek gaat wel helpen. We zijn straks weer zwijnenvrij.'

Het hek, van ongeveer een kilometer lang, wordt de komende dagen al geplaatst. Uithol wil zijn gasten weer laten genieten: 'De camping is weer strak en mooi en we kunnen mensen weer blij maken. Vanaf nu gaan wij de zwijnen opzoeken, en niet meer andersom.'

