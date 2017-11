Deel dit artikel:











Dronken automobiliste ramt boom Foto: politie

WIJCHEN - Een 46-jarige vrouw uit Wijchen is dinsdagmiddag aangehouden nadat ze met haar auto tegen een boom was gebotst. De vrouw was dronken en moet zich daarom binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 15.30 uur op de Balgoijseweg in Wijchen. In een flauwe bocht naar rechts reed de automobiliste rechtdoor, waarna ze tegen de boom klapte. De vrouw raakte daarbij niet gewond. Toen agenten haar controleerden op alcoholgebruik, blies ze 860 ug/l, terwijl maximaal 220 ug/l is toegestaan. Haar rijbewijs is daarop ingevorderd. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl