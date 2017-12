Buurmannen halen 2500 euro op tijdens 'Movember'

Tien keer per jaar zitten ze samen aan de keukentafel bij een van de zes aan het Beatrixplantsoen en dat mondt altijd uit in zingen. Ierse volksliedjes vooral. Maar deze maand waren ze druk met allerlei acties om geld in te zamelen voor het goede doel.

Op 31 oktober kwamen de mannen bij elkaar om de snorren af te scheren, want Movember is een samengesteld woord van het Engelse moustache en de maand november. 'Sommige snordragers onder ons deden dat wel met enige reserve', zegt Henk Houwers van De Glazen Boterham. De hele maand november lieten de mannen hun snor laten staan voor het goede doel.

De tekst gaat verder onder de video.

En ze zamelden dus geld in. Ieder op z'n eigen manier. Zo liet een van de mannen zich sponsoren voor het hardlopen: hij heeft meer dan 200 kilometer gelopen. Een ander schreef iedere dag een gedicht. Over de snor natuurlijk. En weer een ander fietste iedere dag een rondje extra rond het plantsoen.

De mannen haalden in totaal meer dan 2500 euro op. 'Te gek. Het werd iedere dag maar meer en meer', zegt Houwers, een van de buurmannen.