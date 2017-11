Seventies-gebouwen tegen de vlakte: 'Eeuwig zonde'

'Het was wel een soort van gezellig dorpsgevoel, dat is wel zo. Dat ga ik wel een beetje missen', zegt een van de studenten tijdens de pauze. De Thomas van Aquinostraat heeft iets weg van de huisjes op Center Parcs; allemaal laagbouw met van die typische grijze bakstenen en steeds verspringende gevels. Rare gangetjes ook, waarin je als student of docent makkelijk kon verdwalen. En eigenlijk niet meer van deze tijd.

De gebouwen moeten na de zomer van 2018 ruimte maken voor efficiënte nieuwbouw. Woordvoerder Martijn Gerritsen van de Radboud Universiteit: 'Dat is omdat we toponderzoek en toponderwijs willen bieden. En deze gebouwen kunnen dat niet meer brengen.' En dus moeten de gebouwen plat.

Uniek

'Doodzonde', zo vindt Helene Staffleu die hier regelmatig met hond en partner wandelt. 'De universiteit heeft echt iets bijzonders, wat geen enkele andere universiteit in Nederland heeft. Zoals dit hier in het bos ligt, dat is uniek.'

Staffleu heeft er zelfs de website Save the Seventies aan gewijd, waar ze oproept om deze typische jaren zeventig gebouwen te behouden voor het nageslacht. 'Wat je je moet realiseren is dat dit gebouwen zijn uit een periode die echt verguisd is. Maar dat gaat veranderen. Over tien jaar wordt daar heel anders tegenaan gekeken. Het is vreselijk zonde als de gebouwen dan weg zijn.'

Maar de meeste studenten van nu zijn eigenlijk wel klaar met hun huidige onderkomen. 'Het is gewoon een beetje vervallen. Oud en vies. Voor mij mag het wel iets nieuws worden;, zo verwoordt een van hen het.

Excursies

Helene Staffleu is niet overtuigd en denkt dat we later spijt zullen van de beslissing om deze gebouwen plat te gooien. 'Ik weet zeker dat als deze gebouwen blijven bestaan, dan worden er over dertig jaar excursies naartoe georganiseerd.'