Groeiende berg zout kost groeiende berg geld

NIJMEGEN - Zorgen dat we niet uitglijden met z'n allen kost een lieve duit. Dat blijkt uit een evaluatie van de gladheidsbestrijding in de gemeente Nijmegen. Vorig jaar kostte het dik een miljoen euro om daar voldoende strooizout in te zetten tegen Koning Winter.

In 2011 werd in een beleidsnota die de naam 'Grip op Gladheid' meekreeg vastgelegd dat het beter moest en kon. De uitvoering van de gladheidsbestrijding is in Nijmegen in handen van afvalverwerker DAR.

Tekort

Het bedrijf heeft de manier van werken ingrijpend gemoderniseerd en verbeterd na de nota. Dat blijkt effectief, maar de kosten stijgen. Meer zout betekent meer geld.

In 2011 stond de gladheidsbestrijding nog voor ruim 538.000 euro in de Nijmeegse begroting. Uiteindelijk kostte de vrieskou te lijf gaan 796.888 euro. In 2017 was de begroting al opgelopen tot ruim 864.500 euro en kostte de gladheidsbestrijding uiteindelijk 1.141.505 euro.

Meer zout op meer fietspaden

Voor de jaarlijkse tekorten zijn volgens de evaluatie twee belangrijke oorzaken aan te wijzen. Het aantal fietspaden is de afgelopen jaren fors uitgebreid en er is meer gestrooid op fietspaden dan voorheen.

De opstellers van de evaluatie schatten in dat er jaarlijks gemiddeld een tekort van 3 ton zal zijn voor de bestrijding van gladheid in de gemeente Nijmegen. Ze stellen voor de helft daarvan te dekken uit de huidige middelen en dekking van de andere helft volgend jaar voor te leggen aan de gemeenteraad.

Kwakkelwinters zijn het ergste

De gemeente is wel tevreden over hoe het nu gaat. Vorig jaar kwamen uit de hele stad 21 klachten over gladheid, waarvan 5 over gestrooide routes. 'De afgelopen winters waren relatief mild', schrijven de opstellers van de evaluatie. 'Maar het klimaat is grillig en we weten dus niet of de maatregelen die we getroffen hebben, afdoende zijn indien zich een zeer strenge winter voor zal gaan doen.'

Daar voegen ze nog aan toe: 'Kwakkelwinters zorgen overigens voor een hoge inzet van gladheidsbestrijding. Zout spoelt sneller weg en temperaturen die schommelen rond nul leiden tot meer gladde wegen.'

Toch nog onderuit

Woensdagochtend kregen de gemeente Nijmegen en Dar veel vragen en meldingen over gladheid en valpartijen van fietsers in de stad. Er was wel preventief gestrooid maar de temperatuur was onverwacht alsnog verder gedaald met gladheid tot gevolg.

Dar is in de vroege ochtend met diverse voertuigen opnieuw gaan strooien. Niet alleen op plekken die in de afgesproken strooiroutes vallen, maar ook op basis van meldingen van inwoners op andere plekken. Dar en de gemeente laten weten dat ze 'het natuurlijk erg vervelend vinden dat de onverwachte weersomstandigheden valpartijen als gevolg hebben gehad'.

