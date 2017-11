Deel dit artikel:











IJsvereniging Neede maakt zich op voor schaatsseizoen Foto: Omroep Gelderland

NEEDE - Het begint net iets kouder te worden en dus lijkt het nog een beetje vroeg, maar de IJsvereniging in Neede is al volop bezig met de schaatsbaan. Reden is dat er grote maatregelen getroffen moeten worden om deze winter, bij vorst, een perfecte ijsbaan neer te leggen.

Met kettingzagen zijn een aantal jongeren van de school AOC bezig met het kappen van bomen. 'De bomen die hier staan die zorgen er volgens mij voor dat ze tijdens de vorstperiode de warmte vasthouden', zegt ijsmeester Ab Boschman van de ijsvereniging. 'Vorig jaar hebben we de baan open gehad, maar op sommige delen kon je met een vinger door het ijs prikken. En dat hoort natuurlijk niet op een ijsbaan.' Warmte verdrijven Het bestuur heeft daarom het afgelopen jaar naar de oorzaak gezocht en die lijkt te liggen in een bos aan de rand van de ijsbaan. 'We kappen nu deze bomen en planten er essen voor terug, die laten in de winter het blad vallen. Op die manier hopen we dat het daar dan kouder wordt en dat er dus ijsgroei plaatsvindt op de baan.' Scholieren helpen mee De ijsvereniging heeft een samenwerking gezocht met diverse scholen. 'De schaatsbaan is van iedereen en wat is er mooier om toch ook de scholen bij het project te betrekken. De jongeren die op het AOC zitten kunnen op deze manier zaagervaring op doen en hun certificaat behalen', zegt Boschman terwijl hij kijkt naar het omvallen van een boom. Ook jongeren die op de lokale praktijkschool MaxX Onderwijs zitten helpen mee. Ze helpen opruimen en planten later de nieuwe bomen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl