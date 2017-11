Deel dit artikel:











Zeven jaar en tbs voor doodslag in café Nijmegen Foto: rechtspraak.nl

NIJMEGEN - Een 41-jarige man uit Beuningen is woensdag veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag in een café in Nijmegen. Daarbij kwam de 51-jarige Berry van den Berg uit Nijmegen om het leven.

De twee kregen in de nacht van 30 april ruzie. De Beuningenaar werd door het slachtoffer geslagen. Hij wilde aangifte doen, maar toen de politie niet reageerde hoe hij wilde, raakte hij erg gefrustreerd. De man ging naar huis om een mes te halen. Hij ging op zoek naar getuigen van het voorval. Toen hij het slachtoffer zag, knapte er iets. Hij stak hem vier keer met een mes. Ondanks twee operaties overleed de Nijmegenaar die ochtend aan zijn verwondingen. De officier vond dat er sprake was van moord, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Daarom is de straf lager dan de geëiste tien jaar cel en tbs. Bovendien is de dader verminderd toerekeningsvatbaar door een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Zie ook: Eis: 10 jaar cel en tbs voor cafémoord Nijmegen Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl