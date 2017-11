Duurzaamheidswinkel verleidt inwoners tot zuinigheid

MILLINGEN AAN DE RIJN - Een tijdelijke winkel naast de lokale Albert Heijn moet inwoners van Millingen aan de Rijn ertoe verleiden hun huizen energiezuiniger in te richten. De winkel verstrekt vooral informatie. Kennis over energie besparen en verduurzamen.

Komende vrijdag opent wethouder Erik Weijers de duurzaamheidswinkel van Enverion in Millingen aan de Rijn. In Groesbeek zit ook al zo'n tijdelijke winkel. De tijdelijke winkel blijft tot februari open in Millingen en verhuist daarna naar Beek.

Scheelt geld

Enverion is een initiatief van lokale ondernemers met expertise op het gebied van duurzaam wonen, die samenwerken met de gemeente Berg en Dal. Een duurzame woning bespaart geld. En het milieu heeft er ook baat bij.

De winkel adviseert welke energiebesparende maatregelen het meest opleveren, een overzicht van investeringskosten en het bedrag dat daarmee bespaard kan worden.

Winnen

Op de ochtend van de opening worden op de parkeerplaats voor de supermarkt flyers uitgedeeld met een uniek nummer. Met dit nummer is een woning-energiescan ter waarde van 350 euro te winnen.

Vier andere nummers geven degenen met de juiste flyer recht op een doos waarmee ze alvast kunnen beginnen energie zuiniger te leven. Er zit onder meer een ledlamp, een zuinig nachtlampje en een waterbespaarder in.