Omroep Gelderland start kerstkaartenactie, 'Niemand mag vergeten worden'

Want wat zou het fijn zijn om gewoon een kaartje van iemand te krijgen, het gevoel te hebben dat er iemand aan je denkt? Meer dan een miljoen mensen voelen zich eenzaam. In september besteedde Omroep Gelderland met het programma 'Gelderland helpt' ook al aandacht aan het thema eenzaamheid.

Eenzaamheid

Mirjam Giphart vertelde toen dat ze kampt met eenzaamheid. Al haar hele leven heeft Mirjam last van depressieve klachten. Sinds kort is Mirjam er achter gekomen dat zij zich eigenlijk ook eenzaam voelt. 'Ik had niet het inzicht om te merken dat ik eenzaam ben. Nu ik dit weet wil ik er iets aan doen. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor hoe je jezelf voelt. Ik zoek nu afleiding en probeer het te relativeren. Het helpt wel, al voel ik mij hierdoor niet minder eenzaam.'

Net als Mirjam heeft iedereen zijn eigen verhaal. Om eenzame mensen tijdens de feestdagen te laten weten dat niemand vergeten mag worden, hoopt Omroep Gelderland zoveel mogelijk kaarten te ontvangen. De redactie van 'Gelderland helpt' zorgt ervoor dat alle inzendingen onder eenzame mensen door de provincie worden verspreid.

Wil je helpen?

Een klein gebaar kan al voor een glimlach op iemands gezicht zorgen. Maak met jouw klas een mooie kersttekening, verzin een mooie kerstwens met jouw collega's of schrijf zelf een mooie kerstkaart. Sta je ervoor open om met iemand in contact te blijven? Laat dan je adres achter op de kaart. Dit is overigens niet verplicht.

Stuur de kaarten vóór 20 december op naar Omroep Gelderland t.a.v Kerstkaartenactie Postbus 747 6800 AS Arnhem. Mocht je de kaarten liever willen brengen? Dat kan natuurlijk ook! Voor meer informatie kun je terecht op de website van Gelderland helpt.