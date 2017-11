Deel dit artikel:











Fataal ongeluk grindgroeve vond plaats tijdens reparatie Foto: Jordi Deckert

GENDRINGEN - De twee mannen die zijn omgekomen bij het ongeluk in de Duitse grindgroeve, voerden een reparatie in de groeve in Anholt bij Isselburg uit. Het zijn twee medewerkers van het bedrijf Netterden Zand en Grind BV uit Gendringen. Tijdens hun werk kwam onverwacht een berg zand en grind naar beneden, meldt het bedrijf.

Een medewerker van een loonbedrijf die assisteerde bij de werkzaamheden heeft geprobeerd de medewerkers vrij te graven en is daarbij ook onder het zand gekomen. Er waren vier mensen aanwezig in het Duitse Anholt, waar het ongeval plaatsvond. Twee personen konden na een korte ziekenhuisopname weer naar huis. Een inwoner van Azewijn (42) en een man uit Isselburg van 52 overleefden het drama niet. 'Diep geschokt' Het bedrijf uit Gendringen laat weten diep geschokt te zijn door de gebeurtenissen. 'Onze gedachten gaan uit naar de families van beide mannen, collega’s en andere betrokkenen', schrijft Netterden Zand en Grind BV. Bij de bergingsoperatie, die nog altijd gaande is, zijn 120 mensen betrokken. De verwachting is dat de tweede dode pas vanavond of nog later geborgen wordt. Zie ook: Verslagenheid in Azewijn na fataal ongeluk grindgroeve

Geborgen slachtoffer grindgroeve is 42-jarige man uit Azewijn Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl