Ina Leppink wordt waarnemend burgemeester

ULFT - Oud-burgemeester Ina Leppink-Schuitema van Montferland wordt waarnemend burgemeester van het Limburgse Horst aan de Maas. Naar verwachting zal ze deze functie voor één jaar vervullen.

De 64-jarige Leppink-Schuitema stopte op 1 januari in Montferland. Ze was daar sinds 2005 burgemeester. Bij haar afscheid gaf ze aan zich vooral op haar familie te gaan richten. Voor haar tijd in Montferland was ze wethouder in de gemeente Venlo.

De huidige burgemeester van Horst aan de Maas, Kees van Rooij, gaat dezelfde functie vervullen in het Noord-Brabantse Meierijstad.