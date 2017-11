Deel dit artikel:











Verslagenheid in Azewijn na fataal ongeluk grindgroeve Foto: Jordi Deckert

AZEWIJN - Op de Sint Jozefschool in Azewijn is grote verslagenheid na het ongeval in de grindgroeve in het Duitse Isselburg. Twee kinderen van de 42-jarige man die om het leven kwam bij het ongeval zitten op deze school. 'We hebben 56 kinderen hier op school en iedereen kent elkaar in zo'n kleine gemeenschap, dus de impact is enorm', zegt directeur Marieke Fielt.

Volgens de directeur is de betrokkenheid enorm. De ouders uit het dorp die vanochtend hun kinderen naar school brachten werden dan ook ontvangen met koffie en thee. Veel van hen zochten elkaar op om over het ongeval te praten of steun te zoeken bij elkaar. Speciale plek ingericht Ook met de leerlingen werd over de droevige situatie gesproken. Fielt: 'We hebben samen een kaars aangestoken en het leed met elkaar gedeeld. Het reguliere programma hebben we even helemaal losgelaten. We hebben een speciale plek ingericht waar kinderen boodschappen voor hun twee schoolgenoten en hun moeder en de overleden vader kunnen achterlaten. Ze zijn ook met een boekwerk bezig waarin ze hun gedachten en gevoelens kwijt kunnen. Iedereen verwerkt het op zijn eigen manier. Er zijn ook kinderen die juist liever gewoon verder willen met hun werk.' Ongeval met twee doden Dinsdagmiddag raakten bij een bedrijfsongeval vier mannen bij een zand- en grindwinning in het Duitse Isselburg, net over de grens bij Dinxperlo, bedolven onder een berg grind. Twee mannen konden vrij snel worden gered. De 42-jarige man uit Azewijn en een 52-jarige man uit Isselburg overleefden het ongeval niet. Zie ook: Geborgen slachtoffer grindgroeve is 42-jarige man uit Azewijn

Hulpdiensten stoppen met onderzoek: vermoedelijk twee doden bij ongeluk grindgroeve Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl