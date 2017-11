TLN: vrachtwagens moeten wél over Waalbrug kunnen tijdens groot onderhoud

NIJMEGEN - Vrachtwagens mogen de anderhalf jaar dat de oude Waalbrug in Nijmegen van een nieuw wegdek wordt voorzien, geen gebruikmaken van de brug. Ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) vindt dat dit wél moeten kunnen.

Onlangs maakte Rijkswaterstaat - de eigenaar van de brug - een meevaller bekend. Tijdens de opknapbeurt van de ruim 80 jaar oude oeververbinding zullen zoveel mogelijk alle vier de rijstroken beschikbaar blijven.

Te smal

Dat kan door slim handelen van de aannemer die de klus uitvoert. Zo gaan voetgangers en fietsers staduitwaarts boven het wegdek waaraan gewerkt wordt. Ongeveer een meter onder hen wordt het beton vervangen.

De klus aan de brug uit 1936 begint in het voorjaar van 2018. Rijkswaterstaat deelde wel mee dat de vier rijstroken tijdens de opknapbeurt wel zó smal worden dat vrachtwagens niet meer over de brug mogen. Dat ziet TLN graag anders.

Bestemming Nijmegen

'Als er meer ruimte komt zou het toch wel heel goed zijn als vrachtverkeer voor bevoorrading van de stad, daar dan ook overheen kan', laat een woordvoerder weten. 'De Waalbrug is geen doorgaande route. Dus het gaat alleen om vrachtverkeer dat als bestemming Nijmegen heeft.'

De ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners heeft al langer contact over de geplande werkzaamheden aan de Waalbrug. Binnenkort zitten ze weer met Rijkswaterstaat om tafel en zullen dan aankaarten dat ze toch graag enig vrachtverkeer over de Waalburg zien gaan als er aan de belangrijke verkeersader wordt gewerkt.

En zo zijn er nog wat zorgen waar ze het over willen hebben, zegt de woordvoerder van TLN. 'Ook een gedegen afstemming met andere werkzaamheden in de regio is voor ons een aandachtspunt, met name op de omleidingsroutes voor het vrachtverkeer maar ook op andere wegen in de omgeving, zoals de Pleijroute.'

Presentatie van de plannen door de gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat:

