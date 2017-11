School nodigt Thierry Baudet uit na ophef

GROENLO - Thierry Baudet gaat in debat met Scholengemeenschap Maranium in Groenlo en Lichtenvoorde. Die raakte dinsdag in opspraak toen de politicus op Twitter reageerde op een schoolopdracht. De betrokken docent heeft namens de school een uitnodiging gestuurd.

Sociaal medium Twitter barstte dinsdagavond los nadat de fractievoorzitter van Forum voor Democratie een foto plaatste van een schoolopdracht, waarin stond: 'Als het aan Baudet ligt, moeten we naar een Nederland waarin slechts enkele witte mannen de macht hebben.'

Een leerling van de school ergerde zich aan de zin en stuurde de opdracht door naar de politicus.

'Bizar en schandelijk'

Baudet noemt de tekst bizar en schandelijk. De school voelde zich meteen geroepen een persbericht te sturen waarin wordt gesteld dat de tekst bedoeld is als aanzet tot onderzoek.

In een reactie maakte Baudet duidelijk dat hij graag langs wil komen om een debat aan te gaan. In een aanvulling op de eerdere verklaring zegt de scholengemeenschap: 'Door de docent is namens de school gisteren een uitnodiging uitgedaan om op een later moment met de heer Baudet over de kwestie in gesprek te gaan. Deze uitnodiging blijft staan.'

Lesvoer

De school ziet in de ophef die op Twitter is ontstaan lesvoer over de rol en de impact die de sociale media hebben op de leefwereld van de leerlingen. Ook heeft de school 'er in overleg met de docent voor gekozen om de communicatie met de heer Baudet over dit onderwerp niet via social media te laten verlopen, maar in direct contact met hem'.

