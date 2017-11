Deel dit artikel:











Gelderse dj genomineerd voor Party Award Foto: Facebook DJ Dutch

'S-HEERENBERG - Niels Wijers uit 's-Heerenberg, ook wel bekend als dj Dutch, is genomineerd voor de titel van populairste party-dj bij de Party Awards. Deze awards zijn in het leven geroepen om de Nederlandse dj's en feestartiesten te stimuleren. 'Het is supergaaf om genomineerd te zijn', aldus de Achterhoekse dj.

Niels Wijers draait al zestien jaar mee in de wereld van feest-dj's. Als 'een van de weinige djJ's uit het oosten des lands, die deze nominatie op zijn naam mag schrijven', is hij ontzettend trots. 'Er zijn onderhand meer dj's dan bakkers, zeg ik vaak, dus als je uit zo'n grote groep wordt gekozen is dat een enorme eer', zegt Wijers. Top 10 Dj Dutch verwacht zelf in de top 10 te eindigen, en als dat echt gebeurt komt er een gratis toegankelijk feestje. De winnaar zal gekozen worden aan de hand van het aantal stemmen dat behaald is. Daarnaast is er ook een juryprijs. 'Persoonlijk vind ik beide prijzen mooi, maar het liefst win ik natuurlijk de publieksprijs. Dit zijn toch de mensen waarvoor je het doet en de mensen die je iedere week weer terug ziet op de dansvloer', aldus de dj. Woensdagavond worden de awards uitgereikt, stemmen is niet meer mogelijk.