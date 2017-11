Deel dit artikel:











Brandweer Giesbeek muurvast in de modder Foto: Facebook/brandweer Giesbeek

LATHUM - De brandweer in Giesbeek heeft dinsdagavond hulp nodig gehad een chaletbrand op recreatiepark en jachthaven Rhederlaagse Meren in Lathum. De bluswagen van de blusgroep kwam muurvast te zitten in de modder.

Het vuur werd met hulp van de brandweer uit Duiven bedwongen, maar de wagen van Giesbeek kon daarna niet meer voor- of achteruit. 'Gelukkig heeft de parkbeheerder ons los kunnen trekken met een shovel', schrijft de brandweer van Giesbeek op Facebook. De brandweer was snel aanwezig bij de brand op de camping, want ze was toevallig aan het oefenen op een naastgelegen camping.

