Houten Mercedes is verkocht, maar de prijs blijft geheim

ULFT - De houten Mercedes Gullwing 300 SL van Rogier van Bijsterveld uit Terborg is verkocht aan een liefhebber. Een echt exemplaar kost zo’n 2 miljoen, maar dat heeft de houthandelaar niet voor de replica gekregen.

'Hij zal in een hele mooie galerie komen', zegt Van Bijsterveld. 'Daar kan hij kan tentoongesteld worden.'

Zelf heeft de houthandelaar maar kort kunnen genieten van zijn creatie. 'Eigenlijk staat hij een beetje te kort hier, maar dat is afscheid nemen.'

Toch houdt hij er een leuk bedrag aan over. 'Je kunt ze (een echte Mercedes Gullwing red.) kopen voor 1,4 of 1,5 miljoen en in Amerika staan er een paar voor 2,4 miljoen', zegt de huidige eigenaar.

Verkoopbedrag blijft geheim

Hij had gehoopt op de helft. 'Maar dat hebben we niet gekregen.' Hoeveel de koper daadwerkelijk voor de houten auto heeft betaald, wil de Terborger niet zeggen.

De auto is 1 staat tot 1 gemaakt en kan zelfs rijden. 'Het is een model uit de jaren ‘60', zegt Van Bijsterveld. 'Wij hebben het helemaal gekopieerd met teakhout.'

De auto is geproduceerd in een werkplaats in Indonesië, die ook van Van Bijsterveld is. 'Er is drie maanden aan gewerkt, met zes mensen.' Voor de auto is hout gebruikt van oude huizen en schuren uit Indonesië. 'We hebben met handgereedschap de rondingen eraan gemaakt. Er komt geen grote machine aan te pas.'

Nieuwe uitdaging

Met de verkoop van de Mercedes zit Van Bijsterveld al te wachten op de komst van een nieuw object. 'Ik ben nu druk bezig om de papieren in orde te krijgen', zegt hij. 'Er komt een Ferrari F1-klassieker aan, die hebben we ook gemaakt.'

In oktober is hij naar Indonesië geweest om aan de auto te werken. 'Die is nu volledig klaar, ook een echte klassieker.'



Zie ook: Mercedes Gullwing 300 SL onbetaalbaar? Dan bouw je die toch gewoon na