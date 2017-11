Polman ziet dochtertje dagelijks tijdens WK handbal in Duitsland

ARNHEM - Estavana Polman heeft duidelijke afspraken gemaakt met de bondscoach waardoor ze haar dochtertje ook tijdens het WK dagelijks kan zien.

door: Richard van der Made

De 25-jarige Arnhemse heeft een bijzonder jaar achter de rug. Na de zilveren plak op het EK Zweden (december 2016, red.) werd ze eind juni moeder van dochtertje Jesslynn. Polman herstelde razendsnel, zat in september al weer bij de Nederlandse selectie en speelt vanaf zaterdag zelfs het WK in Duitsland. 'Ja, het was me het jaartje wel. Qua timing was het inderdaad goed gepland allemaal', lacht de veel scorende speelster. 'Ik heb keihard geknokt, ook samen met een personal coach om hier weer te zijn en dat hebben we super goed gedaan.'

Bus naar Leipzig

Het Nederlands team stapte woensdagochtend om 10.00 uur in de bus vanaf sportcentrum Papendal en zette koers naar Leipzig waar in de eerste ronde van het toernooi vijf poulewedstrijden worden afgewerkt. Oranje opent zaterdag tegen Zuid-Korea en speelt verder tegen Servië, gastland Duitsland en de zwakke broeders Kameroen en China. De eerste vier landen gaan door naar de achtste finales. 'Dat is dus direct een wedstrijd waarin je naar huis kan worden gestuurd als je even niet gefocust bent. Verlies je die, zit je gewoon thuis. Elke wedstrijd zullen we er dus moeten zijn', weet Polman.

Schema voor dochtertje

Nu ze moeder is van een kindje dat nog geen half jaar oud is, kan ze haar dochtertje nog niet een dag missen. Vorige week zat de ploeg op trainingskamp op Papendal en mocht Polman dagelijks even naar huis. 'We hebben samen goede plannen gemaakt. Het is voor mij dicht bij gelukkig. Vier weken zonder kan gewoon niet. We hebben een schema gemaakt waardoor ik vaak even op en neer kan. Dan mag ik een paar uurtjes bij haar zijn en daar geniet ik dan van. Maar als ik hier ben, ben ik de handbalster. We zijn in voorbereiding op een groot toernooi, dat mag je niet vergeten.'

Fysiek topfit

De afspraken over het zien van Jesslynn gelden ook voor het WK in Duitsland, waar behalve een speciale (kinder)coach ook haar ouders en vriend Rafael van der Vaart aanwezig zullen zijn. Ondertussen probeert Polman te presteren op het WK waar Nederland na de twee zilveren medailles geldt als één van de favorieten . 'Ik ben voor niemand bang. Het is pas vijf maanden na de bevalling, maar dat is geen excuus. Ik heb er super veel zin in en voel me fysiek topfit. We zullen zien of we kunnen pieken.'

Veel druk

De druk is hoog nu de handbalsters de afgelopen jaren geweldig presteerden. Tijdens de Spelen miste Nederland op een haar na de finale. 'Dat is ook wel het gevaar. Er is inderdaad veel druk. Je hoort "jullie gaan wel even weer de finale halen". En natuurlijk gaan we daar ook voor. Ik wil met die gouden plak naar huis. Als je het niet uitspreekt, haal je het ook nooit.'