Raadsverkiezingen 2018: unieke samenwerking 30 lokale omroepen en Omroep Gelderland

Omroep Gelderland wil de verkiezingen aangrijpen om een brede journalistieke coalitie te smeden met zoveel mogelijk lokale omroepen. Het doel is bouwen aan een fijnmazig journalistiek netwerk. Door kennis en expertise te bundelen hoopt de regionale omroep dat alle partijen profiteren van de samenwerking.

Tijdens een drukbezochte werkconferentie gisteravond werden de plannen besproken en de ideeën voor programma's uitgewisseld. Van de ongeveer 33 lokale omroepen in Gelderland doen er 30 mee met het samenwerkingsproject.

Inhoud is vrij

Hoofdredacteur Marc Veeningen: 'Hoofddoel is natuurlijk dat onze inwoners 21 maart goed geïnformeerd hun stem kunnen uitbrengen. We denken met dit project hieraan een goede bijdrage te leveren.'

Lokale omroepen zijn vrij om de inhoud van de uitzendingen te bepalen. Omroep Gelderland organiseert het logistieke en technische deel van het project en ondersteunt de omroepen inhoudelijk, daar waar nodig.

Behalve met de verkiezingsbus gaan de partijen ook online samenwerken. De website www.Gldstemt.nl wordt in januari gelanceerd. Op de website komt per gemeente een pagina met daarop verkiezingsnieuws, filmpjes, reportages en een stemhulp als die beschikbaar is. Het is de bedoeling om samen alle pagina's te vullen met nieuws.

'Omroepen hebben elkaar nodig'

Een van de gastsprekers gisteravond was Marc Visch, directeur van de NLPO, de belangenbehartiger van de lokale omroepen. Hij benadrukte dat de lokale en regionale omroepen elkaar nodig hebben. 'In meerdere provincies wordt al voorzichtig samengewerkt, maar Omroep Gelderland en RTV Noord-Holland zijn al een stap verder. Daar is het besef en de wil dat samenwerking nodig is.'

Uitbreiding samenwerking

Het verkiezingsproject is een uitbreiding van de samenwerking die Omroep Gelderland vorig jaar is gestart met een aantal lokale omroepen. Bij die samenwerking worden inhoudelijke agenda’s en werkzaamheden afgestemd en berichten onderling uitgewisseld, waardoor het bereik onder het Gelders publiek aanzienlijk stijgt.

Daarnaast biedt Omroep Gelderland ondersteuning, zoals coaching en training aan medewerkers van verschillende lokale omroepen.