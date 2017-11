ARNHEM - Een vrachtwagen van de Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen heeft woensdagmorgen in brand gestaan.

De inzittenden van de truck zagen rook tussen de cabine en laadruimte komen en waarschuwden de brandweer.

Politieagenten die in de buurt waren, hebben samen met het defensiepersoneel het vuur geblust.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. De truck is door defensie geborgen.